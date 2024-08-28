Акции Whoosh не интересны для покупок в настоящее время - ПСБ

Акции Whoosh не интересны для покупок в настоящее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка ( ПСБ).

"Накануне компания представила отчет по МСФО за I полугодие. Выручка увеличилась на 42% г/г, EBITDA - на 36%, а чистая прибыль рухнула на 80%, составив лишь 0,26 млрд рублей, - отмечают аналитики банка. - Темпы роста выручки остались высокими, но продолжили замедляться. Ключевым негативом в представленном отчете стало удвоение финансовых расходов, которое и привело к падению чистой прибыли. Столь существенные рост расходов обусловлен наращиванием долга на фоне агрессивных инвестиций компании: количество самокатов выросло на 50% г/г. Во втором полугодии также ожидаем низкой чистой прибыли на фоне продолжения активных инвестиций. По итогам года, по нашему мнению, компания сможет заплатить лишь очень скромные дивиденды - порядка 1,6 руб. Считаем, что бумаги не интересны к покупке".

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