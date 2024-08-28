"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Henderson на уровне 810 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Henderson с прогнозной стоимостью 810 рублей за штуку на фоне сильной финансовой отчетности компании за первое полугодие текущего года, сообщается в материале аналитиков брокера.

"Эмитент ожидаемо сильно отчитался за 1П24. У компании все отлично с маржинальностью по EBITDA, несмотря на рост зарплат сотрудников и себестоимости продукции. Чистая прибыль Henderson выросла более чем в два раза за счет отсутствия убытков на курсах валют, которые были в финансовых результатах прошлого года. Долговая нагрузка остается на низком уровне, что позитивно влияет на дивидендные выплаты. На "Дне инвестора" менеджмент компании объявил, что ожидает дивиденды по итогам полугодия в размере 18 рублей на акцию. Доходность - 2,8%, что для молодой и растущей компании весьма хорошо, - указывают эксперты. - Сохраняем позитивный взгляд на бумаги и целевую цену в 810 рублей за штуку на фоне сильной финансовой отчетности. Полная доходность с учетом дивидендов на горизонте года может составить 33%".

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