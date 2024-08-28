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28 августа 2024 года 13:54
Акции АЛРОСА неинтересны для покупок в текущий момент - ПСБ
Акции "АЛРОСА" неинтересны для покупок в текущий момент , считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Падение доходов от экспорта российских алмазов подтверждается финансовой отчетностью "АЛРОСА" за I полугодие. Выручка компании за период снизилась до 179 млрд руб. (минус 4,6% г/г), несмотря на существенную поддержку ситуации с ослаблением рубля. В то же время эмитент смог сразу на 35% снизить ранее накопленные запасы. Из этого можно сделать вывод, что компания смогла отладить поставки камней в Индию после введения санкций. Однако это не меняет нашего осторожного взгляда на бумаги "АЛРОСА", - указывают эксперты в обзоре. - Рост объемов продаж полностью нивелируется низкими мировыми ценами на алмазы. Также мы ждем сильного ослабления рубля в обозримом будущем, поэтому валютный фактор сильно не поможет. При росте себестоимости и планах "АЛРОСА" значительно нарастить долг, бумаги компании на данный момент неинтересны для покупок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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