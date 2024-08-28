Акции АЛРОСА неинтересны для покупок в текущий момент - ПСБ

Акции "АЛРОСА" неинтересны для покупок в текущий момент , считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Падение доходов от экспорта российских алмазов подтверждается финансовой отчетностью "АЛРОСА" за I полугодие. Выручка компании за период снизилась до 179 млрд руб. (минус 4,6% г/г), несмотря на существенную поддержку ситуации с ослаблением рубля. В то же время эмитент смог сразу на 35% снизить ранее накопленные запасы. Из этого можно сделать вывод, что компания смогла отладить поставки камней в Индию после введения санкций. Однако это не меняет нашего осторожного взгляда на бумаги "АЛРОСА", - указывают эксперты в обзоре. - Рост объемов продаж полностью нивелируется низкими мировыми ценами на алмазы. Также мы ждем сильного ослабления рубля в обозримом будущем, поэтому валютный фактор сильно не поможет. При росте себестоимости и планах "АЛРОСА" значительно нарастить долг, бумаги компании на данный момент неинтересны для покупок".

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