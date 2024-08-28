Акции МТС-банка остаются недооцененными - "Цифра брокер"

Акции МТС-банка по-прежнему остаются недооцененными фондовым рынком, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за I полугодие 2024 года, а также подтвердил намерение приступить к выплате дивидендов в 2025 году. Мы по-прежнему считаем акции МТС-банка недооцененными рынком, учитывая высокие темпы роста бизнеса наряду с высокой операционной эффективностью", - пишут эксперты в комментарии.

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