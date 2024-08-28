"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции Полюса

"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы котировок акций ПАО "Полюс", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент раскрыл сильные производственные и финансовые результаты за 1П24. Позитивно смотрим на "Полюс" на фоне низкой оценки - при текущих ценах на золото и курсе акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 3,6х (минус 45% относительно исторического среднего уровня)", - отмечают эксперты.

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