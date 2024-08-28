SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Мосбиржи

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 270 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Компания отчиталась за второй квартал 2024 года, результаты неоднозначные. По-прежнему умеренно позитивно оцениваем перспективы Мосбиржи. Из-за текущей ситуации в экономике площадка может наращивать комиссии за операции на денежном рынке и чистые процентные доходы. Отмечаем, что, если ключевую ставку понизят, эмитент может столкнуться с рисками сокращения маржинальности из-за роста расходов на персонал", - указывают эксперты инвестбанка.

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