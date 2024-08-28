Цена акций Whoosh может оставаться под давлением в 2024г - Freedom Finance Global

Котировки акций Whoosh могут оставаться под давлением в текущем году на фоне ожидаемого продолжения повышения ключевой ставки Банка России, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мы не считаем финансовые результаты эмитента за 6М24 слабыми, так как его приоритет - улучшение операционных показателей. На этом фоне для Whoosh, как для "компании роста", сокращение чистой прибыли вполне естественно и закономерно, хотя и вызывает разочарование акционеров. За отчетный период парк Whoosh был расширен на 50% г/г, количество локаций использования кикшеринга увеличилось на 15% г/г, а общее количество поездок выросло на 57% г/г. Однако на фоне ожидаемого продолжения повышения ставки Банка России котировки ценных бумаг эмитента в текущем году могут оставаться под давлением", - пишет эксперт в комментарии.

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