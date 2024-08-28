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28 августа 2024 года 10:48
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Полюса
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 14163 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова. "Эмитент представил сильные операционные и финансовые результаты за 1П24. Рост ключевых производственных и финансовых метрик под влиянием высоких мировых цен на золото, а также улучшение прогноза компании на весь текущий год по производству золота и TCC пока, однако, не трансформируется в возобновление акционерной отдачи в виде дивидендов. Мы оцениваем потенциальную совокупную выплату "Полюса" за 2024 год в 885 руб. на акцию, однако велик риск, что компания сохранит дивидендную паузу в целях сокращения общего долга и накопления дополнительного кэша под финансирование CAPEX, - указывает эксперт. - Данный факт может сдерживать котировки бумаг "Полюса", несмотря на регулярное обновление исторических максимумов мировыми ценами на золото". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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