"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Полюса

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 14163 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова.

"Эмитент представил сильные операционные и финансовые результаты за 1П24. Рост ключевых производственных и финансовых метрик под влиянием высоких мировых цен на золото, а также улучшение прогноза компании на весь текущий год по производству золота и TCC пока, однако, не трансформируется в возобновление акционерной отдачи в виде дивидендов. Мы оцениваем потенциальную совокупную выплату "Полюса" за 2024 год в 885 руб. на акцию, однако велик риск, что компания сохранит дивидендную паузу в целях сокращения общего долга и накопления дополнительного кэша под финансирование CAPEX, - указывает эксперт. - Данный факт может сдерживать котировки бумаг "Полюса", несмотря на регулярное обновление исторических максимумов мировыми ценами на золото".

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