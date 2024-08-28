"Мои Инвестиции" сохраняют долгосрочную позитивную оценку акций Whoosh

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку котировок акций Whoosh на долгосрочном горизонте, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты за 1П24. Мы сохраняем положительный взгляд на Whoosh в долгосрочной перспективе с учетом потенциала роста рынка кикшеринга в России и позиционирования компании. Вместе с тем мы не исключаем, что в краткосрочной перспективе потребность в финансировании расширения парка при высоких процентных ставках может оказать давление на котировки акций. По нашим оценкам, бумага торгуется с мультипликатором EV/EBITDA за 2024-2025 гг. на уровне 3,6-5х", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.