Рынок ОФЗ перейдет к консолидации в среду - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций перейдет к консолидации на торгах в среду в ожидании недельных данных по инфляции, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Рынок во вторник попытался скорректироваться вверх после активного снижения последние две торговые сессии, однако большая часть восстановительного роста была растеряна в течение дня. В результате по итогам торгов доходность индекса RGBI снизилась на 5 б.п. (до 16,51% годовых) после роста доходности на 32 б.п. за пятницу и понедельник, - указывает эксперт. - В среду ждем боковую динамику рынка в преддверии публикации традиционных данных по инфляции вечером. Заявление о готовящихся поручениях президента РФ для борьбы с инфляцией пока до публикации конкретики расцениваем нейтрально для рынка ОФЗ".

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