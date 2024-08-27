"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 14000 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии.

"Золотодобывающая компания опубликовала позитивные финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Основные финансовые показатели выросли за счет увеличения цен на золото. В то же время мы не ждем выплаты промежуточных дивидендов от "Полюса", поскольку сейчас компания сфокусирована на реализации инвестиционной программы. Сохраняем позитивный взгляд по акциям "Полюса" с целевой ценой 14000 рублей за акцию на горизонте 12 месяцев на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке золота", - пишут эксперты сервиса.

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