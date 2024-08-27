Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Полюса на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Полюса" на уровне "покупать" с целевой ценой 15100 руб. за бумагу, говорится в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Полюс" опубликовал операционные результаты и отчетность за 1П24 по МСФО, которые оказались в целом на уровне наших и рыночных прогнозов, - пишет эксперт. - Благодаря подорожавшему золоту выручка выросла на 15% г/г до $2,7 млрд, EBITDA - на 20% г/г до $2 млрд, а скорректированная чистая прибыль - на 14% г/г до $1,2 млрд. Из позитивных моментов отметим, что после продажи россыпного бизнеса "Полюс" немного снизил прогноз удельных денежных затрат на 2024 год (до $425-475/унцию), но подтвердил прогноз по капзатратам в объеме $1,6-1,7 млрд".

На взгляд Смолина, большие вложения и долги исключают возможность выплаты промежуточных дивидендов. Продолжается работа по обновлению ТЭО проекта "Сухой Лог", которое планируется представить в 4К24, что может подтолкнуть котировки к росту. Кроме того, аналитик предполагает, что "Полюс" продолжит наращивать прибыль в 2П24 на фоне рекордных цен на золото и сезонного увеличения добычи. Акции эмитента торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2024П на привлекательном уровне 4,5.

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