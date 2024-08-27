Акции МТС-банка могут вырасти до 1800-1850 руб. до конца текущего года - Freedom Finance Global

Акции МТС-банка могут вырасти до 1800-1850 руб. до конца текущего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Банк опубликовал во вторник сильные финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2024 года, - отмечает эксперт. - Так, чистая прибыль банка во 2 квартале по МСФО выросла до 3,9 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 30%, в 1 полугодии выросла на 32,3% до 7,8 млрд руб. По итогам 1 полугодия 2024 года капитал МТС Банка впервые превысил 100 млрд руб. А показатель рентабельности собственного капитала у банка по итогам 1 полугодия 2024 года вырос с 18,9% в аналогичном периоде 2023 года до 19,3%. В 1 полугодии 2024 года банк также снизил показатель стоимости риска с 8,4% до 7,7%. В компании отмечают, что снижение стоимости риска произошло, благодаря эффективной системе скоринга, разработанной в сотрудничестве с цифровой экосистемой владельца банка, телекоммуникационной компании "МТС". Мы полагаем, что до конца текущего года акции МТС-банка могут вырасти до 1800-1850 руб.".

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