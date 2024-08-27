Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Акрона на уровне "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Акрона" на уровне "продавать", говорится в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Акрон" отчитался о результатах за 1П24 по МСФО, оказавшихся на уровне наших ожиданий: выручка увеличилась на 9% г/г до 96 млрд руб. благодаря росту объемов продаж; показатель EBITDA скорректировался на 15% г/г до 31 млрд руб.; рентабельность по EBITDA снизилась до 33% против 42% годом ранее. В 1П24 компания выкупила 40% акций АО "ВКК", доведя свою долю в Талицком калийном проекте до 90% + 1 акция. В результате чистый долг вырос почти втрое до 93 млрд руб.", - отмечает Смолин.

Эксперт инвестбанка считает результаты "Акрона" нейтральными. Согласно дивидендной политике, размер выплат может составить не менее 30% от чистой прибыли по МСФО. По мнению Смолина, из-за повышения долговой нагрузки и незавершенной принудительной редомициляции иностранного акционера (Redbrick Investment с 34% акций) компания не станет выплачивать промежуточные дивиденды в этом году. Бумага торгуется с мультипликатором 2024П EV/EBITDA на уровне 10,3 с существенной премией к "ФосАгро" (5,4).

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