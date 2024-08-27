Бумаги М.Видео в данный момент не представляют интереса для покупки - ПСБ

Бумаги "М.Видео" в данный момент не представляют интереса для покупки, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Накануне компания отчиталась за I полугодие. Выручка увеличилась на 13% г/г, EBITDA снизилась на те же 13%, чистый убыток взлетел на 82%, до 8,5 млрд рублей, - указывают эксперты. - К такому скачку убытков привело увеличение финансовых расходов на 40%, до 16,5 млрд руб. на фоне повышения ставок. При этом чистый долг составил довольно внушительные 79,3 млрд руб. Кроме этого, компании не удается показывать высокую операционную эффективность. Себестоимость продаж увеличилась на 14%, а коммерческие, общехозяйственные и административные расходы - на 15%, что является следствием выбранной компанией бизнес-модели, ориентированной на широкую сеть розничных магазинов. Результаты оцениваются как неблагоприятные. Компания, вероятно, не возобновит выплаты дивидендов в ближайшее время. Акции в данный момент не представляют интереса для покупки".

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