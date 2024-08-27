Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Софтлайна

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Софтлайна", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Эмитент получил 1,6 млрд руб. в результате погашения Республикой Беларусь части облигационных займов, бумаги которых находятся в портфеле компании. В ближайшее время ожидается поступление еще 2,6 млрд руб. Полученные средства "Софтлайн" планирует направить на уменьшение долговой нагрузки и процентных расходов. На конец 1П24 чистый долг составлял 22,6 млрд руб., а с учетом портфеля ценных бумаг - 13,3 млрд руб., что соответствует отношению чистого долга к EBITDA в 2,0, - отмечает эксперт. - Инвестиции в белорусские облигации принесли компании значительную прибыль, но в дальнейшем она сосредоточится на своей основной деятельности. По акциям эмитента, который выступает одним из основных бенефициаров перемен на российском IT-рынке, подтверждаем рейтинг "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.