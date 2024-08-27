"Т-Инвестиции" присвоили рейтинг "держать" бумагам NovaBev Group с прогнозной стоимостью на уровне 725 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Александра Самуйлова.

"Мы приняли решение пересмотреть рекомендацию по бумагам компании с учетом следующих факторов. Первый - довольно слабые финансовые результаты по итогам первой половины 2024 года. Второй - щедрые дивиденды стоят слишком дорого в период высоких ставок. Мы ожидаем, что в ближайший год компания сфокусируется на снижении долговой нагрузки на фоне высоких процентных ставок по займам, а также будет направлять свободные денежные средства на органический рост бизнеса, открывая новые магазины "ВинЛаб". Прогнозируем, что в следующие двенадцать месяцев компания будет придерживаться нижнего уровня выплат (50% от чистой прибыли), который предусматривает ее дивидендная политика. По нашим оценкам, такая выплата принесет инвесторам около 41 руб./акцию, что дает 6,1% доходности к текущей стоимости акций, - указывает эксперт брокера. - Третий - расширение розничной сети "ВинЛаб" остается ключевой точка роста. За 1П24 компания открыла 153 новых магазина и на текущий момент сохраняет планы по расширению сети до 2000 торговых точек до конца года (+21% г/г). Новые магазины "ВинЛаб" обычно полностью окупают вложенные инвестиции примерно за восемнадцать месяцев, поэтому текущие открытия сначала приносят бизнесу больше затрат, чем выручки, а со временем активно включаются в рост финансовых результатов компании".

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