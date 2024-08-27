"КИТ Финанс Брокер" снизил прогнозную цену бумаг Норникеля до 135 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" со 173,8 до 135 рублей за штуку на фоне опубликованной эмитентом негативной отчетности за первое полугодие 2024 года по МСФО, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

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