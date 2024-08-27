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27 августа 2024 года 11:52
"КИТ Финанс Брокер" снизил прогнозную цену бумаг Норникеля до 135 руб
"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" со 173,8 до 135 рублей за штуку на фоне опубликованной эмитентом негативной отчетности за первое полугодие 2024 года по МСФО, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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