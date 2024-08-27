"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций ТКС Холдинга на уровне 3300 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "ТКС Холдинг" на уровне 3300 рублей на фоне позитивной оценки опубликованной отчетности эмитента за второй квартал текущего года по МСФО, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

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