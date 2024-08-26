Отчет Sinopec за 1П24 не позволяет рассчитывать на заметный рост акций - "Финам"

Отчет China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) за 1П24 не позволяет рассчитывать на заметный рост акций компании, говорится в комментарии инвесткомпании "Финам".

"Одна из крупнейших китайских нефтегазовых компаний по итогам первого полугодия продемонстрировала результаты, близкие к прошлогодним, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Выручка компании уменьшилась на 1,1% г/г, операционная прибыль - на 5,0% г/г, чистая прибыль акционеров выросла на 2,6% г/г. Для Sinopec немного более высокие цены на нефть компенсированы ухудшением маржинальности нефтепереработки в Китае. При этом доходность промежуточных дивидендов - всего 3,1%, и даже в предположении более высокого пэйаута во втором полугодии доходность за весь год может составить 8,1%. На наш взгляд, такой прогнозной доходности недостаточно для роста акций Sinopec, учитывая отсутствие значимых перспектив по росту бизнеса".

"Финам" сохраняет целевую цену по акциям Sinopec класса H на уровне HKD5,10 и подтверждает рейтинг "держать".

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