"Финам" понизил целевую цену акций Intel до $24

"Финам" понизил целевую цену акций Intel Corp. с $39,4 до $24 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 19% с текущих уровней и рейтингу "покупать", говорится в комментарии аналитика Гордея Смирнова.

Рейтинг "покупать" для указанных бумаг был при этом сохранен.

"Результаты Intel за 2К24 вышли значительно хуже ожиданий и менеджмента, и рынка, - отмечает эксперт. - Публикация неудачного квартального отчета совпала с периодом масштабных распродаж на мировых рынках, и стоимость акций Intel опустилась до уровней 2013 года. Можно с уверенностью сказать, что ближайшие 2 года для компании будут непростыми: высокие издержки производства продвинутых чипов и убытки подразделения foundry будут давить на финансовые показатели. В связи с этим мы обновили модель оценки и существенно понизили целевую цену акций Intel. Сейчас бумаги компании стоят относительно дешево, однако инвестиции в них сопряжены с высоким риском, связанным с неопределенностью относительно перспектив выхода из сложившегося кризиса".

Intel - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств, работающий по бизнес-модели IDM, которая подразумевает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем.

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