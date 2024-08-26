"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций Европлана до 1050 рублей

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций "Европлана" с 1200 до 1050 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания представила финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 25% г/г, достигнув 9 млрд рублей. Отдача на собственный капитал (ROE) составила 37%. Чистые операционные доходы выросли на 36% г/г и достигли 19 млрд рублей, а соотношение расходов к доходам снизилось до 29,2% по сравнению с 30,5% в прошлом году. Лизинговый портфель вырос на 12% с начала года до 256,7 млрд рублей, а по итогам года ожидается рост на 20%.Из негативных факторов отмечаем понижение менеджментом прогноза прибыли за 2024 год до 14-16 млрд рублей; увеличение показателя риска COR 0,9% до 1,5%, а так же увеличение резервов. Мы оцениваем опубликованные результаты нейтрально и снижаем наш таргет с 1200 до 1050 рублей", - пишут аналитики инвесткомпании.

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