Цена нефти Brent нацелена на консолидацию у отметки $80/барр. - Freedom Finance Global

Цена нефти Brent нацелена на консолидацию у отметки $80 за баррель, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Нефть эталонной североморской марки Brent в первой половине сессии 26 августа дорожает на 1,02%, до $79,6 за баррель, на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, - отмечает эксперт. - Предполагаем, что рост цен нефть под влиянием геополитического фактора будет краткосрочным и не превысит $85 за баррель, а на более длительном горизонте Brent будет консолидироваться у отметки $80/барр. На дневном техническом графике цены эталонного сорта нефти сформирован паттерн "треугольник", который будет пробит до конца сегодняшней сессии или в начале следующей. Вектор котировок при выходе из этой фигуры определит их дальнейшее движение примерно на $20-25. Это означает, что в начале следующего года нефть либо поднимется выше $100/барр., либо скорректируется ниже $60/барр. До выхода цены на Brent из данного паттерна в среднесрочной перспективе она будет торговаться в пределах $79-85/барр.".

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