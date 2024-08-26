Бумаги Норникеля непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги ГМК "Норильский никель" по-прежнему непривлекательны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Один из крупнейших мировых производителей никеля, меди и металлов платиновой группы, раскрыл результаты за 6М24 по МСФО. Эмитент продолжает сталкиваться с рядом трудностей, из-за которых показатели компании находятся под давлением. В 2024 году ожидается снижение производства в натуральных показателях, при этом цены на производимые компанией металлы остаются на относительно низких уровнях. Мы по-прежнему не считаем акции "Норникеля" привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты в материале.

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