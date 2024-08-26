Дивдоходность акций банка "Санкт-Петербург" за 2024г может составить 16% - Альфа-банк

Альфа-банк подтверждает позитивный позитивную оценку акций банка "Санкт-Петербург" с учетом ожидающегося во 2П24 дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ, дивидендная доходность бумаг по итогам текущего года может составить 16%, сообщается в материале старшего аналитика Евгения Кипниса.

Эмитент опубликовал финансовые показатели за 2К24 по МСФО. Чистая прибыль в 2К24 снизилась на 18% г/г (минус 13% кв/кв) и составила 11,3 млрд руб. (ROE - 24,2%). Снижение, отмечает эксперт, обусловлено разовым созданием резерва во 2К24 в связи с погашением крупного кредита с дисконтом. В то же время чистый процентный доход увеличился на 53% г/г при росте кредитного портфеля юрлиц на 31% г/г, а портфеля физлиц - на 6% г/г. Маржа стабильно держится на уровне 7% (против 5,5% во 2К23), а стоимость риска по портфелю по-прежнему близка к нулю (без учета разового резерва во 2К24). Высокий уровень процентных ставок по-прежнему выгоден банку, обращает внимание Кипнис, так как займы под плавающую ставку составляют более 80% корпоративных кредитов, при этом банк располагает устойчивой базой дешевого фондирования (49% средств клиентов размещено на текущих счетах).

"По итогам 1П24 эмитент заработал прибыль 24,3 млрд руб. (ROE 27%). С учетом избыточной достаточности капитала (17% по нормативу Н1.2 и 20,9% по Н1.0) наблюдательный совет банка рекомендовал распределить среди акционеров 50% прибыли за 1П24. Такой коэффициент соответствует верхней границе ожидавшегося нами диапазона и предполагает размер дивидендных выплат на уровне 27,26 руб. на акцию (доходность выплаты за 1П24 - 7,5%). Менеджмент рассчитывает, что во 2П24 прибыль банка будет не меньше, чем в 1П24 (по итогам всего года ожидается ROE более 24%), и рассматривает 50% прибыли в качестве нового устойчивого уровня коэффициента дивидендных выплат, - указывает аналитик. - Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции банка с учетом ожидающегося во 2П24 дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ. По нашим оценкам, бумаги эмитента торгуются с мультипликатором P/E 2024П на уровне 3,0х, а дивидендная доходность этих бумаг по итогам 2024 года может составить 16%".

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