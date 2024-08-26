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26 августа 2024 года 15:45
Акции Норникеля справедливо оценены рынком в текущий момент - ПСБ
Стоимость акций ГМК "Норильский никель" в настоящее время находится на справедливом уровне, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Компания представила ожидаемо слабую отчетность за I полугодие. Выручка снизилась на 2% (до $5,6 млрд), EBITDA - на 30% (до $2,3 млрд), FCF - на 61% (до $525 млн). Причина такого снижения - падение цен на медь, никель и палладий. Кроме этого, эмитент нарастил запасы на фоне проблем с реализацией, а дополнительное давление оказывают санкции США. При этом отношение Чистый долг/EBITDA достигло максимума с 2017 года - 1,7x. Ждем, что "Норникель" не будет платить дивиденды за I полугодие и откажется от дивидендов в обозримом будущем в принципе. Акции сейчас находятся на справедливом уровне". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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