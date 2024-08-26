"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку акций Мосбиржи

"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент - бенефициар высоких процентных ставок. Акции биржи торгуются по мультипликатору 6,8 P/E 2025П (дисконт составляет 52% к среднеисторическим уровням)", - указывают эксперты.

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