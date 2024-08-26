Заявленный ориентир нового выпуска бондов ТрансКонтейнера находится вблизи справедливого уровня - инвестбанк "Синара"

Заявленный ориентир нового выпуска облигаций "ТрансКонтейнера" серии П02-01 находится вблизи справедливого уровня, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"ТрансКонтейнер" 29 августа планирует собрать заявки на облигации серии П02-01 на 15 млрд руб. Срок обращения выпуска - 3 года. - указывает аналитик Алексанр Афонин. - По выпуску предусмотрен плавающий купон, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред не более 200 б. п. Предварительная дата начала размещения - 4 сентября. Ориентируясь на кредитный рейтинг компании, мы полагаем, что заявленный ориентир по премии соответствует справедливому уровню. Впрочем, не исключено, что в силу высокого спроса на бумаги его могут снизить".

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