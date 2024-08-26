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26 августа 2024 года 13:28
Ослаблению рубля на текущей неделе будет препятствовать налоговый период - УК "Первая"
Ослаблению рубля на текущей неделе будет препятствовать налоговый период, считает аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Волатильность курса рубля на прошлой неделе оставалась повышенной в условиях сохранения фрагментации рынка, - напоминает эксперт. - Официальный курс доллара США в пятницу был установлен на уровне 91,6 руб. (+3% за неделю). Биржевой курс китайского юаня снизился до 11,84 руб. (-1,9% по итогам недели), что, вероятнее всего, стало следствием санкций против Мосбиржи и фрагментации валютного рынка. При этом на межбанковском рынке курс юаня, наоборот, вырос примерно на 3% и превысил 12,8 руб. Ослаблению рубля, вероятно, способствует усиление геополитических рисков. Также не исключено, что присутствует некоторый прогресс в нормализации трансграничных расчетов. Кроме того, на динамике курса рубля может сказываться смягчение нормативов по репатриации валютной выручки для экспортеров. На текущей неделе ослаблению рубля может препятствовать налоговый период, и курс доллара США будет находиться в коридоре 90,5-92,0 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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