Freedom Finance Global в текущий момент не рекомендует к покупке бумаги Окей

Freedom Finance Global в текущий момент не рекомендует к покупке депозитарные расписки "Окей" на фоне нейтральной оценки полугодовой отчетности компании, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова

"Бумаги торговой сети подешевели в пятницу после публикации сокращенной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие. Долговая нагрузка компании по NetDebt/EBITDA уменьшилась с прошлогодних 4,08x до 3,24x, однако это соотношение нельзя назвать комфортным с учетом высоких ставок. Именно это стало причиной отрицательной реакции котировок, - указывает эксперт инвесткомпании. - Ростом совокупную выручку обеспечили гипермаркеты "О''Кей" и дискаунтеры "Да!". EBITDA увеличилась за счет повышения общей рентабельности и выходу новых магазинов на целевые уровни товарооборота и маржи, а также благодаря оптимизации операционных расходов. Коммерческие, общие и административные издержки группы снизились на 4,2% г/г за счет уменьшения расходов на персонал, связь, коммунальные услуги и амортизацию. Рост чистой прибыли был обусловлен доходом от курсовых разниц в размере 73 млн руб. после убытка 881 млн руб. годом ранее. Этому поспособствовало укрепление рубля в отчетном периоде, так как кредиты эмитента номинированы в основном долларах США".

"С учетом перечисленных факторов мы нейтрально оцениваем финансовую отчетность группы и не рекомендуем на текущих уровнях покупать ее расписки", - заключает Чернов.

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