"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций ГМК "Норильский никель" и целевую цену на уровне 140 руб. за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Норникель" слабо отчитался за 1П24, показав ожидаемое снижение EBTDA на 30% в годовом сопоставлении (г/г), свободный денежный поток (FCF) стал отрицательным и оказался хуже прогнозов, - пишут аналитики. - Считаем, что при таком FCF вероятность как минимум промежуточных дивидендов крайне низкая, и сохраняем негативный взгляд на бумагу, которая торгуется на 10% выше исторических значений по Р/Е".

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