"Финам" открыл торговую идею: продавать акции НЛМК с целью 126 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 126 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: 146,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Сейчас достаточно тяжелое время для всех российских металлургических компаний. Основная причина в том, что экспорт в Китай будет ниже ожидаемых уровней. Таким образом, предложение на внутреннем рынке РФ начинает расти, что негативно влияет на цену сырья. Отсюда вытекает снижение объема реализации продукции и снижение цен на сырье", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции находятся в устойчивом тренде на снижение. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 146,7 руб. риск на портфель составит 0,2%. ", - указывают в "Финаме".

"НЛМК" - один из крупнейших вертикально интегрированных производителей высококачественной стальной продукции с активами в России, Европе и США. Группа обладает относительно современным производством, собственными источниками сырья и энергии благодаря чему входит в число наиболее эффективных производителей стали.

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