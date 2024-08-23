S&P 500, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 5540-5620п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5540-5620 пунктов, баланс рисков умеренно позитивный, ожидается повышенная волатильность, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова.

"S&P 500 скорректировался к поддержке на уровне 5560 пунктов, сформировав "медвежий" паттерн "поглощение" на дневном графике. Эта краткосрочная коррекция создает удобную точку для набора позиций. Считаем, что "быки" по-прежнему нацелены на обновление исторического максимума на отметке 5670 пунктов, но для этого требуется передышка после роста на 10% с минимума 5 августа. Одним из преимуществ покупателей выступает относительно незаметная коррекция равновзвешенного S&P 500 в ходе сессии четверга (минус 0,3%), притом что восемь из одиннадцати входящих в бенчмарк секторов завершили день с результатом от минус 0,2% до плюс 0,6%", - указывает эксперт.

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