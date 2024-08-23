Текущая оценка акций банка "Санкт-Петербург" справедлива - "Мои Инвестиции"

Текущая оценка акций банка "Санкт-Петербург" справедлива, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Чистая прибыль банка во 2К24 снизилась на 18% г/г (до 11,3 млрд руб., на уровне наших ожиданий), рентабельность капитала составила 24%. Менеджмент повысил свой прогноз по рентабельности капитала на 2024 год до выше 24% (с выше 20% ранее), что совпадает с нашими ожиданиями. Наблюдательный совет рекомендовал выплатить 50% чистой прибыли за 1П24 в виде дивидендов, что соответствует 27,2 руб./акцию (дивидендная доходность - 7,5%) - выше наших ожиданий и уровней 2023 года, когда коэффициент выплаты оставлял 40%, - отмечают эксперты. - Бумаги банка торгуются по мультипликатору 4x P/E 2025, дивидендная доходность на следующие двенадцать месяцев (включая 1П24) составляет 15%. Считаем текущую оценку справедливой, ожидая, что во 2П24 эмитент сможет повторить результат 1П24, в том числе и по дивидендам".

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