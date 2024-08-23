Акции НоваБев краткосрочно вряд ли будут торговаться существенно "лучше рынка" - Альфа-банк

Акции "НоваБев Групп" вряд ли будут торговаться существенно "лучше рынка" в краткосрочной перспективе, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Олеси Воробьевой.

"Эмитент представил финансовые результаты за 1П24 по МСФО. В целом мы расцениваем результаты как нейтральные для рынка. На наш взгляд, давление на маржинальность бизнеса уравновешивается оптимизацией на уровне оборотного капитала (более ощутимые результаты можем увидеть по итогам 2024 года). Мы не ожидаем, что акции "НоваБев" будут котироваться существенно "лучше рынка" в краткосрочной перспективе, учитывая текущее давление на маржинальность бизнеса, невысокий потенциальный дивиденд за 1П24 и текущую оценку 4,7х по мультипликатору EV/EBITDA 2024П. Отметим, что с учетом недавних корпоративных процедур в ближайшие месяцы будет торговаться только 1/8 часть акций компании в свободном обращении", - пишут эксперты.

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