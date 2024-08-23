SberCIB понизил прогнозную цену акций Магнита до 6000 руб

SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 6000 рублей за штуку, оценка - "держать", сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

"Эмитент может пропустить дивиденды в следующем году. Высокие рыночные ставки могут заставить "Магнит" закрывать долг быстрее. В 2024 году ему нужно погасить 121 млрд руб. Считаем, что компания направит на это 100 млрд руб., которые накопила ранее. В следующем году погасить придется 249 млрд руб. долга. А если ставки останутся высокими, "Магнит", вероятно, будет стараться максимально снизить долг. Тогда свободный денежный поток 2025 года тоже может пойти на погашение, - указывают эксперты. - Допускаем, что если во втором полугодии показатели сопоставимого трафика и чека будут восстанавливаться быстрее, то возможно повышение оценки компании и пересмотр финансовых прогнозов".

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