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23 августа 2024 года 12:32
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Совкомбанка
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций Совкомбанка, сообщается в материале аналитиков брокера. "Мы ожидаем, что эмитент, как и банковская отрасль в целом, будет испытывать давление на прибыль во 2П24 и 1П25 из-за жесткой политики ЦБ РФ. Поэтому корректируем прогноз чистой прибыли банка на 2024 год до 70-75 млрд руб. (это на 20-25% ниже рекордного уровня 2023 года). Во втором полугодии текущего года видим риски замедления кредитования, увеличения стоимости фондирования и роста отчислений в резервы, в связи с чем сохраняем осторожный взгляд на акции Совкомбанка. При этом в 2025 году рост чистой прибыли банка может ускориться за счет завершения консолидации Хоум банка; возможного смягчения политики ЦБ; органического роста по всем бизнеса-направлениям; планируемых M&A-сделок", - пишет эксперт Ляйсян Седова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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