Акции НоваБев близки к справедливой оценке - ПСБ

Акции "НоваБев Групп" в настоящее время близки к справедливой оценке, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Представленную эмитентом отчетность за I полугодие 2024 года по МСФО оцениваем как умеренно негативную. Падение чистой прибыли, к сожалению, существенно ухудшает дивидендный профиль компании. При предположении о выплате 50% чистой прибыли за 2024 год доход на одну акцию (для соблюдения сопоставимости сравнения после сплита), по нашим оценкам, может составить около 20 руб., что соответствует дивдоходности в 3%, исходя из текущих котировок. Напомним, что за 2023 год дивидендная доходность была двузначной. Совет директоров компании 26 августа рассмотрит рекомендацию по промежуточным дивидендам. Считаем, что текущие ценовые уровни близки к справедливым, будем следить за развитием ситуации с долгом", - указывают эксперты в обзоре.

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