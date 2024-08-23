Явных драйверов для среднесрочного роста цены акций Мечела нет - "Т-Инвестиции"

"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции "Мечела", явных драйверов для роста котировок бумаг в среднесрочной перспективе не видно, говорится в материале аналитиков.

Эмитент отчитался о производственных и финансовых результатах за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Во 2К24 добыча угля оставалась под давлением, что может быть вызвано высокими производственными издержками и логистическими проблемами, в частности, указывают эксперты, на фоне высокой загруженности железных дорог на восточном направлении. В то же время компания восстановила объемы производства чугуна и стали относительно первого квартала.

"Мечелу" удалось увеличить выручку в первом полугодии за счет роста продаж угольной продукции и цен на металлы. Однако рост себестоимости в металлургическом дивизионе и снижение цен на угольную продукцию негативно сказались на EBITDA, констатируют аналитики брокера.

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