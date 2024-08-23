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23 августа 2024 года 10:06
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - разрешения на строительство в США в июле; - продажи домов на первичном рынке США в июле; - выступление главы ФРС Пауэлла; - выступление главы Банка Англии Бейли; - конференция представителей центральных банков в Джексон-Хоуле; - финансовые результаты "Норникеля" за 2К24 по МСФО; - совет директоров "Евротранса" рассмотрит дивиденды за 1П24. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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.22 августа 2024 года 18:55
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.22 августа 2024 года 17:46
Бумаги "ЦИАНа" справедливо оценены российском фоновым рынком в текущий момент, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Эмитент представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Компания показывает рост бизнеса сопровождающегося ростом операционной эффективности. Мы позитивно... читать дальше
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