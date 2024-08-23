Риски возврата индекса RGBI на годовые минимумы сохраняются - ПСБ

Риски возврата индекса RGBI на годовые минимумы сохраняются, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Котировки госбумаг в четверг изменились незначительно, констатирует эксперт - доходность индекса RGBI выросла на 1 б.п. (до 16,24% годовых). После стремительного снижения индекса в конце прошлой неделе на 2 п.п. котировки госбумаг третий торговый день проторговывают уровень 105п, пробитие которого вернет индекс к минимумам года (103п), отмечает он.

Данные по инфляции пока не способствуют оптимизму, уверен Грицкевич - на середину августа годовой рост цен устойчиво остается на уровне 9% (ориентир ЦБ РФ на конец сентября 7,8%). "Регулятор отчитался о некотором замедлении потребкредитования в июле - до 1,4% м/м с 2% м/м в июне-мае, что пока недостаточно для охлаждения инфляции (по нашим оценкам, месячные темпы прироста должны стабилизироваться на уровне не выше 0,7-1,0% м/м для нейтрального влияния на инфляцию)", - указывает аналитик ПСБ.

"Видим риски дальнейшего роста ожиданий повышения ключевой ставки в сентябре, что может вернуть индекс RGBI на годовые минимумы", - заключает эксперт.

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