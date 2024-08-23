"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Яндекса против МТС"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ")подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях МКПАО "Яндекс"/Шорт в бумагах "МТС" с целевой доходностью 10-15% до конца октября текущего года, сообщается в материале аналитиков.

"Идея за месяц уже принесла 5%, несмотря на коррекцию на рынке. Полагаем, что в дальнейшем доходность увеличится, поскольку прогнозируем сильный III квартал и ждем объявленную выплату дивидендов у "Яндекса". У "МТС" же ключевой катализатор - дивиденды, но они будут только через год, причем прогноз дивидендной доходности бумаг компании на уровне 17-18% не выше ставки ЦБ РФ", - указывают эксперты инвесткомпании.

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