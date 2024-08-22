"Финам" понизил прогнозную цену акций Делимобиля до 333 руб

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль"), понизив при этом прогнозную стоимость с 423 до 333 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Эмитент на текущей неделе представил противоречивый отчет за 1П24, где превзошел наши ожидания по выручке, однако сократил свою рентабельность по ключевым финансовым показателям и нарастил отрицательное значение свободного денежного потока. Это произошло за счет необходимости проведения капитальных затрат быстрее плана, в связи с ростом популярности каршеринга. Компания заявляет, что пик капитальных затрат проходит, а эффект от них будет уже заметен по итогам 2025 года. Мы все так же считаем акции "Делимобиля" достойными внимания для долгосрочных инвесторов, но стоит учитывать риск, что они могут продолжить снижение вплоть до конца года на фоне неопределенности с денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, которая сильно влияет на бизнес компании, - пишет эксперт. - При оценке стоимости мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/EBITDA и P/S компаний-аналогов с похожей бизнес-моделью".

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