"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 650 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 650 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,9%, стоп-приказ: 575 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания достаточно сильно отчиталась за I полугодие 2024 года по МСФО. Свободный денежный поток увеличился до 120 млрд руб. на фоне снижения капитальных вложений на 20%. Увеличение свободного денежного потока дает возможность распределить больше средств в виде дивидендов", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании разворачиваются после среднесрочного снижения, цена оттолкнулась от локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 650 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 575 руб. риск на портфель составит 0,31%", - указывают в "Финаме".

"Татнефть" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, осуществляет деятельность как вертикально интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур.

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