Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку акций ТКС Холдинга

Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций МКПАО "ТКС Холдинг" после публикации отчетности эмитента за второй квартал 2024 года, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

"Несмотря на снижение рентабельности собственного капитала, показатели компании остаются весьма уверенными. Выплата дивидендов на ежеквартальной основе поддержит долгосрочную инвестиционную привлекательность акций эмитента. В то же время в условиях жесткой денежно-кредитной политики эта поддержка не будет слишком сильной. Более того, на российском фондовом рынке, в том числе в банковском секторе, есть эмитенты, которые направляют на дивиденд до 50% чистой прибыли по МСФО", - отмечает эксперт.

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