Курс рубля может уйти ниже 12 руб. за юань в четверг - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может уйти ниже уровня в 12 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Потенциал укрепления рубля с текущих позиций оцениваем как ограниченный - временной целью снижения на пике налоговых выплат по-прежнему видим диапазон 11,5-11,8 руб. за юань", - указывает эксперт в комментарии.

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