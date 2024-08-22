Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США за август от PMI;

- протоколы заседания ЕЦБ;

- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США;

- продажи на вторичном рынке жилья США в июле;

- конференция представителей центральных банков в Джексон-Хоуле;

- финансовые результаты "МТС" и "Ренессанс страхование" за 2К24 по МСФО;

- совет директоров банка "Санкт-Петербург" рассмотрит вопрос о дивидендах за 1П24;

- операционные и финансовые результаты "Мечела" за 2К и 1П24;

- квартальные результаты Dollar Tree.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.