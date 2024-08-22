Фундаментальных факторов для падения цены нефти нет - "Алор Брокер"

Фундаментальных факторов для падения котировок нефти марки Brent в настоящее время нет, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Котировки вошли в зону очень сильной поддержки, фундаментальных факторов для падения нефти нет никаких. С очень большой вероятностью в ближайшие часы нефть начнет разворот вверх, что немного поддержит российский рынок акций. Ближайшим сопротивлением по нефти выступает отметка $81 за баррель", - пишет эксперт инвесткомпании.

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