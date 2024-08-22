Вероятно продолжение снижения цен ОФЗ в ближайшее время - ПСБ

Вероятно сохранение понижательной динамики цен на рублевые гособлигации в ближайшее время, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Давление на котировки ОФЗ сохраняется - в среду доходность индекса RGBI выросла еще на 6 б.п. (до 16,23% годовых). Факторы снижения цен на госбумаги остаются прежними - повышение рисков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на фоне сохранения повышенного инфляционного давления. Опубликованная в среду вечером инфляция на 19 августа остается на уровне 9%, что затрудняет снижение к ориентиру регулятора (7,8% на конец 3К24): ожидаем сохранения понижательной динамики цен на госбумаги", - пишет эксперт.

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