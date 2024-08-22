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22 августа 2024 года 09:26
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг ЦИАНа
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок бумаг "ЦИАНа", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Мультипликатор EV/EBITDA 2025 на уровне 6,5х справедливо учитывает будущее компании в текущих условиях рынка недвижимости, считают эксперты. "Менеджмент эмитента отметил, что высокие ставки могут оказывать давление на ряд направлений бизнеса. При этом в текущих условиях формируется отложенный спрос, реализация которого в будущем после нормализации ставок должна способствовать ускорению темпов роста "ЦИАНа". Компания подтвердила планы по проведению ранее объявленной корпоративной реструктуризации, однако детальные сроки ее реализации не раскрыла", - отмечают аналитики телеграм-канала. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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