"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг ЦИАНа

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок бумаг "ЦИАНа", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Мультипликатор EV/EBITDA 2025 на уровне 6,5х справедливо учитывает будущее компании в текущих условиях рынка недвижимости, считают эксперты.

"Менеджмент эмитента отметил, что высокие ставки могут оказывать давление на ряд направлений бизнеса. При этом в текущих условиях формируется отложенный спрос, реализация которого в будущем после нормализации ставок должна способствовать ускорению темпов роста "ЦИАНа". Компания подтвердила планы по проведению ранее объявленной корпоративной реструктуризации, однако детальные сроки ее реализации не раскрыла", - отмечают аналитики телеграм-канала.

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